Estos son los detalles del ataque armado ocurrido en calle principal de Huehuetenango

Un violento ataque armado tras discusión en el tránsito, sacudió la zona 8 de Huehuetenango frente al Monumento El Caminero, dejando a tres personas heridas, entre ellas un vendedor de frutas.

Vecinos comentaron que, los hoy heridos se conducían a bordo de un vehículo rojo en la ruta que da al Hospital Regional Jorge Vides Molina, en la zona 10 de dicho departamento, pero al llegar al semáforo de zona 8, se detuvo por estar el mismo en rojo, por lo que fue alcanzado por los atacantes que iban en una camioneta gris.

Según testigos, de la camioneta agrícola se bajaron tres hombres que se cubrían el rostro con mascarillas, quienes sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar en repetidas ocasiones, dejando al piloto del carro rojo en estado grave y a su acompañante, quien abrió la puerta y logró salir.

Bomberos atendieron la emergencia se reporta una personas fallecida identificada como Gerardo N, dos personas heridas por proyectil de arma de fuego. Viernes 14 de noviembre 2025, Guatemala



Los malhechores en una ocasión regresaron a colocar otra tolva a sus armas y continuaron disparando, provocando más de 30 orificios, luego se subieron de nuevo al vehículo en el que se transportaban y escaparon con rumbo al centro de la ciudad.

Vecinos al ver que los sicarios ya habían escapado, corrieron a auxiliar a los dos hombres que iban en el automóvil y a un vendedor de frutas que resultó herido con balas perdidas, luego dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.

Los socorristas acudieron a auxiliar al copiloto y al vendedor de frutas, a quienes trasladaron a las emergencias del hospital regional antes mencionado.

Los hallazgos

Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP), a circular el área y al levantamiento de evidencias, entre armas de fuego, casquillos y municiones de diferente calibre.

Se registraron tres capturas, uno de ellos fue identificado como Carlos Daniel Herrera Cruz, de 23 años.

De momento no han sido identificados los heridos. La población exige a gobernación departamental y a las autoridades que brinden más seguridad en esta zona y casco urbano de Huehuetenango.

Según la PNC, el ataque fue porque los del carro rojo rebasaron a los de la camioneta agrícola y comenzaron a discutir, ambos descendieron de sus vehículos a darse de golpes, luego sacaron armas de fuego y se enfrentaron a balazos.