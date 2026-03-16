¡Capturados! Dos terroristas hieren a agente de PNC con arma de fuego

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Un agente de la Policía Nacional Civil fue trasladado a un centro asistencial al resultar herido.

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Dos hombres fueron capturados esta mañana en la colonia Monterrey Méndez, en El Tejar, Chimaltenango luego que se produjera un incidente armado del cual, uno de los agentes de la PNC terminó herido.

Según la información compartida por la Policía Nacional Civil, los ahora capturados son presuntos responsables de realizar un ataque armado ayer donde fallecieron dos personas y tres más resultaron heridas, hecho por el cual se les investigaba.

Los delincuentes portaban dos armas de fuego cuando fueron aprehendidos. (Foto: PNC)

Asimismo, las autoridades indicaron que los hombres son presuntos integrantes de la estructura criminal denominada Mara Salvatrucha, quienes se dedican al sicariato.

Durante la captura se incautaron armas de fuego las cuales las autoridades expresaron que se evitaría otro ataque en contra de un ciudadano.

Al lugar se presentaron Bomberos Municipales Departamentales de El Tejar a para asistir y posteriormente trasladar a la emergencia del hospital nacional de Chimaltenango a un agente que resultó víctima del ataque.