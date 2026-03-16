Localizan arsenal escondido dentro de costales abandonados en zona fronteriza

Durante el operativo se localizaron12 fusiles dentro de costales.
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Un arsenal fue localizado oculto dentro de costales abandonados en una zona fronteriza en jurisdicción del municipio de Ayutla, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hallazgo ocurrió en la carretera que conecta la aldea La Montañita con la aldea Las Margaritas, donde agentes de la comisaría 42 realizaban un operativo conjunto con el Ejército de Guatemala.
Durante el recorrido, los policías detectaron dos costales rojos abandonados y al inspeccionarlos encontraron 12 fusiles: seis AK-47, tres AR-15, un M16 y uno calibre .223, así como una pistola Pietro Beretta, siete cargadores uno tipo caracol y 275 municiones de distintos calibres.
Todo fue embalado por las autoridades y trasladado para los procedimientos correspondientes, mientras se desarrollan investigaciones para establecer a quién pertenecían las armas y con qué fines serían utilizadas, señaló la PNC.