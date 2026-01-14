Capturan y expulsan a salvadoreño que es buscado en su país

El detenido tenía una orden de captura vigente desde septiembre pasado, emitida en El Salvador.
OTRAS NOTICIAS: ¡Cerrada la San Juan! Presunto enfrentamiento armado entre PNC y delincuentes
Dermidio Eduardo Cruz Ruano, de 36 años, alias "Hell Boy" o "Toro", fue expulsado de Guatemala luego de ser localizado en una vivienda ubicada en el municipio de Fraijanes.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), era buscado en El Salvador por su participación en agrupaciones ilícitas, delito por el cual pesa una orden de captura emitida el 22 de septiembre de 2025 por un juzgado de Santa Ana.
Investigadores del Centro Antipandillas Transnacional (CAT), junto con fiscales del Ministerio Público (MP), realizaron un allanamiento en la 4a. calle, donde encontraron al salvadoreño, quien además cuenta con antecedentes en su país por amenazas y organizaciones terroristas.
Tras su detención, fue trasladado a la frontera de Valle Nuevo, en Jalpatagua, Jutiapa y entregado a las autoridades salvadoreñas para que responda por los delitos que se le imputan.