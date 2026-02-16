Capturan a presuntos extorsionistas cuando pretendían entregar un celular

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos presuntos extorsionistas y terroristas del Barrio 18, en la colonia Tierra Blanca, en la zona 1 de Mixco.

Se trata de Cristian "N", de 18 años, alias "El Cris"; y Mariana "N", de 20 años, alias "La Esme"; quienes pretendían entregarle un celular a un comerciante del sector para exigirle el cobro de extorsión.

Los ahora detenidos eran acompañados por un menor de 16 años que, conducía un vehículo de dos ruedas, en el que pretendían escapar, por lo que el adolescente también fue remitido a un juzgado.

Los presuntos terroristas del Barrio 18 fueron capturados junto a un menor de edad que los acompañaba. (Foto: PNC)

Además, se les incautó una pistola y el teléfono que iba a ser utilizado para la extorsión, según informaron las autoridades.

Se estableció que Cristian "N" tiene un antecedente en mayo del 2024, por el delito de posesión para el consumo, agregó la PNC.

A los detenidos se les incautó una pistola y un celular que pretendían entregar a un comerciante. (Foto: PNC)