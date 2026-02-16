Operación Centinela: Localizan droga abandonada y valorada en más de Q20 mil

Las drogas habrían sido abandonadas por desconocidos que notaron la presencia de las fuerzas de seguridad.
Durante un operativo contra el narcomenudeo, las autoridades localizaron varios paquetes con drogas en la colonia San Felipe, zona 3 de Escuintla.
Estas acciones forman parte de la operación Centinela, en donde la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala hallaron abandonados los ilícitos.
La drogas encontradas son las siguientes: 2,220 piedras de crack; 4 paquetes con marihuana, cada uno de una libra aproximadamente, y 221 bolsas pequeñas igualmente con marihuana.
Además, fue localizado un celular, un vehículo de dos ruedas y Q300 presuntamente producto de la venta del narcomenudeo, según informaron las autoridades, quienes procedieron con la incautación de lo hallado.
El hallazgo tiene un valor aproximado de más Q20,000, según informaron las autoridades.
Estas drogas fueron presuntamente abandonadas en el lugar, cuando desconocidos notaron la presencia de las fuerzas de seguridad y se dieron a la fuga, dijo la PNC.