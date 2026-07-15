Por narcotráfico: capturan a extraditable buscado por Estados Unidos

El señalado es el capturado número 29 del año con fines de extradición.
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En la zona 1 de Ayutla, San Marcos, agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un hombre con fines de extradición a Estados Unidos.
Se trata de Walter Daniel Estrada, de 37 años, alias "Cala, Calamardo y/o Tornado Nuevo", quien es señalado de delitos relacionados al narcotráfico.
Esta persona es acusada de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y teniendo causa razonable que sería importada ilegalmente a Estados Unidos.
La PNC informó que este año han capturado a 29 extraditables, de estos 18 por temas de narcotráfico y 11 por otros delitos.