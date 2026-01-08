Capturan a hombre acusado de asesinar a su pareja

-

El detenido es señalado de haber acabado con la vida de su pareja sentimental tras dispararle.

OTRAS NOTICIAS: El allanamiento al Museo de Arte Colonial y las piezas secuestradas por el MP

El Ministerio Público (MP) informó que en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) fue capturado Álvaro H., por el delito de femicidio.

De acuerdo con la investigación, el pasado 20 de diciembre, la víctima se encontraba junto al sindicado, quien era su pareja sentimental y quien le disparó ocasionándole la muerte.

El violento hecho se registró en un terreno ubicado en el caserío Los Garcías, aldea Tunuco Abajo, municipio de Jocotán, departamento de Chiquimula.

El detenido fue identificado como Álvaro H. (Foto: MP)

Por lo que este jueves 8 de enero, las autoridades lograron ejecutar la captura contra Álvaro H, quien atacó a su pareja por razones que aún se desconocen.

Esta aprehensión se dio en cumplimiento de una orden de captura vigente emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Chiquimula, agregó el MP.