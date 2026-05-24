Capturan a un hombre y a su hijastro señalados de ataque que dejó a una mujer herida

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A los detenidos, quienes se hacían pasar por repartidores de pan, se les incautaron armas ilegales.

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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Emilio "N", de 25 años, alias "Primo", y a su hijastro de 14 años, quienes son señalados de cometer un ataque armado.

La detención se ejecutó en la zona 1 de Santa Lucía Milpas Altas, en Sacatepéquez, minutos más tarde del hecho armado que dejó herida a una mujer de 29 años.

Emilio "N", alias "Primo", fue detenido junto a su hijastro. (Foto: PNC)

Según indicaron las autoridades, los detenidos simulaban vender y repartir pan de casa en casa a bordo de una motocicleta con placas de circulación M-133LKT.

De esa manera, llegaron a la vivienda de la víctima, tocaron la puerta y cuando la mujer salió, le dispararon en repetidas ocasiones y luego se dieron a la fuga.

La motocicleta en la que se transportaban los ahora detenidos fue decomisada. (Foto: PNC)

A un kilómetro

Sin embargo, agentes policiales lograron ubicarlos y neutralizarlos aproximadamente a un kilómetro del ataque, en donde les decomisaron dos pistolas ilegales, dos tolvas y 10 municiones.

Además, alias "Primo" registra un antecedente por atentado en al año 2020, según los datos de las autoridades.

Las autoridades les decomisaron dos pistolas ilegales a los capturados. (Foto: PNC)

"No se descarta la posible participación de los capturados en otros ataques armados registrados en Antigua Guatemala y Santa Lucía Milpas Altas", agregó la PNC.