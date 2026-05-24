Capturan a un hombre y a su hijastro señalados de ataque que dejó a una mujer herida

A los detenidos, quienes se hacían pasar por repartidores de pan, se les incautaron armas ilegales.
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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Emilio "N", de 25 años, alias "Primo", y a su hijastro de 14 años, quienes son señalados de cometer un ataque armado.
La detención se ejecutó en la zona 1 de Santa Lucía Milpas Altas, en Sacatepéquez, minutos más tarde del hecho armado que dejó herida a una mujer de 29 años.
Según indicaron las autoridades, los detenidos simulaban vender y repartir pan de casa en casa a bordo de una motocicleta con placas de circulación M-133LKT.
De esa manera, llegaron a la vivienda de la víctima, tocaron la puerta y cuando la mujer salió, le dispararon en repetidas ocasiones y luego se dieron a la fuga.
A un kilómetro
Sin embargo, agentes policiales lograron ubicarlos y neutralizarlos aproximadamente a un kilómetro del ataque, en donde les decomisaron dos pistolas ilegales, dos tolvas y 10 municiones.
Además, alias "Primo" registra un antecedente por atentado en al año 2020, según los datos de las autoridades.
"No se descarta la posible participación de los capturados en otros ataques armados registrados en Antigua Guatemala y Santa Lucía Milpas Altas", agregó la PNC.