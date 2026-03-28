Capturan a hombre que intentó agredir con arma blanca a su progenitora

La PNC intervino y evitó el que la situación escalara a una agresión con arma blanca.
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Wilson Dani Poou Cucul, de 27 años fue capturado este viernes 27 de marzo en Telemán, Panzós, Alta Verapaz, luego de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intervinieran para evitar que agrediera con arma blanca a una mujer.
Según informó la PNC, la intervención de los agentes evitó que concretara la agresión con un machete contra su progenitora, de 52 años.
El hombre se encontraba bajo efectos de licor al momento del incidente y habría intentado atacar a su progenitora con un arma blanca. La víctima logró resguardarse tras pedir ayuda a vecinos del sector aunque presentó heridas leves.
Tras la captura del señalado la mujer fue trasladada a un centro médico.
"La víctima fue asistida para llevarla a un centro hospitalario y el capturado fue puesto a disposición del juzgado correspondiente" dijo la PNC.