Capturan a hombre con armamento militar

El capturado poseía armas, municiones y equipo de uso militar que posteriormente fue incautado.
El Ejercito de Guatemala neutralizó a Carlos Mejía, alias "Don Mejía", presunto integrante de una estructura criminal transnacional.
La operación se realizó en la aldea San Francisco del Mar, Puerto Barrios, donde se le incautaron armas, municiones y equipo de uso militar.
Las autoridades correspondientes deberán seguir las investigaciones para conocer la procedencia del armamento.