Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Capturan a hombre con armamento militar

  • Con información de Carlos Monroy/Soy502
14 de enero de 2026, 12:41
El capturado se encontraba en Izabal. (Foto ilustrativa: iStock)

El capturado se encontraba en Izabal. (Foto ilustrativa: iStock)

El capturado poseía armas, municiones y equipo de uso militar que posteriormente fue incautado.

OTRAS NOTICIAS: Capturan a pareja cuando intentaban cobrar una extorsión

El Ejercito de Guatemala neutralizó a Carlos Mejía, alias "Don Mejía", presunto integrante de una estructura criminal transnacional.

La operación se realizó en la aldea San Francisco del Mar, Puerto Barrios, donde se le incautaron armas, municiones y equipo de uso militar.

“Don Mejía” es señalado de operar con una red criminal. (Foto: Redes Sociales)
“Don Mejía” es señalado de operar con una red criminal. (Foto: Redes Sociales)

Las autoridades correspondientes deberán seguir las investigaciones para conocer la procedencia del armamento. 

El capturado poseía armamento de uso del Ejército. (Foto: Ejercito de Guatemala)
El capturado poseía armamento de uso del Ejército. (Foto: Ejercito de Guatemala)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar