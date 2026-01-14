Capturan a pareja cuando intentaban cobrar una extorsión

La denuncia por extorsión de un ciudadano en la zona 7 de San Miguel Petapa alertó a Policía Nacional Civil, quienes iniciaron un operativo con la DIPANDA para aprehender a los delincuentes.

La operación del martes 13 de enero ya estaba planeada, los extorsionistas llegarían a recoger en motocicleta el pago correspondiente para no atentar contra la vida de su víctima y las autoridades realizarían la aprehensión.

De ese modo se logró capturar a Brenda "N", de 22 años, alias "La Flaka" y Edwin "N", de 29 años, alias "El Chino", quienes integran la estructura criminal autodenominada barrio 18, con el rango de paro y/o colaboradores.

Tras la captura se les incautó un paquete con Q3,500 en efectivo que era lo que exigían a su víctima a cambio de no atentar contra su integridad física, además se les incautaron tres teléfonos que servirán para continuar con las investigaciones.

Las autoridades seguirán realizando diligencias para investigar sobre los hechos.

Se les incautó un paquete que simulaban Q3,500 que exigían a su víctima y 3 teléfonos celulares. (Foto: PNC)