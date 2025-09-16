Versión Impresa
Capturan a hombre acusado de cometer un crimen el 14 de septiembre

  • Por Geber Osorio
16 de septiembre de 2025, 17:06
La aprehensión se llevo a cabo durante allanamiento realizado en Ciudad Vieja, Sacatepéquez. (Foto ilustrativa: istock)

La aprehensión se llevo a cabo durante allanamiento realizado en Ciudad Vieja, Sacatepéquez. (Foto ilustrativa: istock)

Según las autoridades, la víctima es un hombre de la tercera edad. 

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes acerca de la captura de Luis "N", de 44 años, mediante un allanamiento en el municipio de Ciudad Vieja, del departamento de Sacatepéquez.

El detenido es acusado de ser el responsable de haberle dado muerte con arma blanca a un hombre de 65 años, el pasado domingo 14 de septiembre, en la aldea San Miguel Escobar, del mismo municipio.

Dicha detención la efectuaron agentes de la División Especializada en Investigación Criminal y la fiscalía de Sacatepéquez, indicaron las autoridades.

El detenido fue identificado como Luis "N", de 44 años. (Foto: PNC)
El detenido fue identificado como Luis "N", de 44 años. (Foto: PNC)

Lo incautado

En el inmueble fueron localizadas 2 pistolas, 2 tolvas, 125 municiones, un teléfono celular, 2 pesas plásticas digitales, dos bolsas con marihuana, un recipiente con la misma droga y ropa con manchas de sangre.

Las armas, a pesar de contar con la documentación respectiva, fueron secuestradas, mencionó la PNC.

Entre lo incautado se encuentran armas y municiones. (Foto: PNC)
Entre lo incautado se encuentran armas y municiones. (Foto: PNC)

Además, al detenido también se le acusa de vender y distribuir drogas al menudeo en el sector.

Fue trasladado al juzgado de turno de Antigua Guatemala para solventar su situación legal, afirmaron las autoridades.

Al detenido se le incautó marihuana, que presuntamente distribuía. (Foto: PNC)
Al detenido se le incautó marihuana, que presuntamente distribuía. (Foto: PNC)

