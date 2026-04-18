Recibió Q7 mil en su cuenta bancaria sin saber que era dinero de extorsión

Un "amigo" le habría solicitado su número de cuenta para recibir dinero.
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura de Marvin "N", de 35 años, en la colonia Linda Vista, zona 4 de Villa Nueva.
Según la investigación, el hombre ahora capturado registraba un pago de Q7mil en su cuenta bancaria y era buscado por el delito de extorsión desde el 27 de marzo.
El señalado indicó desconocer el origen del dinero y afirmó que un "amigo" le solicitó prestar su cuenta para recibir el dinero.
En 2015, Marvin "N" también habría sido capturado por el mismo delito pero permanecía bajo libertad por medidas sustitutivas.
La PNC instó a la población a no prestar cuentas bancarias a terceros, "porque puede ir a la cárcel sin saberlo", dijo las autoridades.