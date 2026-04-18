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Recibió Q7 mil en su cuenta bancaria sin saber que era dinero de extorsión

  • Por Maria Fernanda Gallo
18 de abril de 2026, 12:45
El capturado prestó su cuenta. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El capturado prestó su cuenta. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Un "amigo" le habría solicitado su número de cuenta para recibir dinero.

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura de Marvin "N", de 35 años, en la colonia Linda Vista, zona 4 de Villa Nueva.

Según la investigación, el hombre ahora capturado registraba un pago de Q7mil en su cuenta bancaria y era buscado por el delito de extorsión desde el 27 de marzo.

El señalado indicó desconocer el origen del dinero y afirmó que un "amigo" le solicitó prestar su cuenta para recibir el dinero.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

En 2015, Marvin "N" también habría sido capturado por el mismo delito pero permanecía bajo libertad por medidas sustitutivas.

La PNC instó a la población a no prestar cuentas bancarias a terceros, "porque puede ir a la cárcel sin saberlo", dijo las autoridades.

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