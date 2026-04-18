Muere “El Marchante”, icónico aficionado del fútbol nacional

Noé Joram Ángel Ochoa conocido también como "El Marchante" de 77 años, falleció luego de acompañar con alegría cientos de partidos.

Vecinos de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala recordaron a este destacado y querido personaje, reconocido por su pasión por el fútbol.

"El Marchante" era reconocido por sus técnicas y malabares con el balón, que asombraban al público que asistía a los partidos, por lo que se ganó el cariño de los aficionados.

Durante la pandemia del coronavirus en 2020, se le veía pidiendo donaciones debido a la suspensión de los encuentros deportivos. (Foto: Archivo/Soy502)

Por su habilidad con el balón era un personaje de entretenimiento y asombro. (Foto:RRSS)

También fue jugador en la Copa del Mundo de fútbol que se realizó en México en 1986.

Sin embargo, pasado los años, su fuente de ingreso eran las donaciones que recibía en los shows que realizaba en los encuentros deportivos.

Su pasión y humildad lo convirtieron en un referente inolvidable del fútbol.

La velación de sus restos fue el 17 de abril en una residencia de zona 6. (Foto: RRSS)