Vuelven a capturar a hombre que tiene 21 antecedentes policiales

En el mercado de La Terminal, ubicado en la zona 4 de la ciudad de Guatemala, fue detenido un hombre.

Se trata de Edgar Pérez, de 45 años, a quien se le incautaron 70 bolsistas con marihuana.

El detenido fue identificado como Edgar Pérez. (Foto: PNC)

La captura se dio por medio de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades indicaron que el aprehendido tiene registro de 21 antecedentes por distintos delitos.

Estos ilícitos han sido: 4 por portación ilegal de arma de fuego, 4 por riña, 5 por robo, 3 por agresión, otras por amenazas, asalto, escándalo en la vía pública, obstrucción extorsiva de tránsito y coacción.

Un total de 70 bolsitas con marihuana se le incautaron al capturado. (Foto: PNC)