Capturan a hombre por tráfico ilegal de celulares provenientes de México

La mercancía incautada asciende a Q179 mil 610.
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura de Patrick "N", de 23 años por tráfico ilegal de teléfonos móviles, provenientes de México.
Según las investigaciones, eran 152 teléfonos que fueron encontrados sin la documentación oficial que compruebe el pago de impuestos.
La PNC informó que se realizó el conteo respectivo de el cargamento incautado; el cual asciende a un valor de Q179 mil 610.
Su captura se logró en el kilómetro 198 ruta a El Asintal, Retalhuleu, cuando el sindicado, se transportaba a bordo de un vehículo.