Capturan a hombre tras ser deportado de Estados Unidos

El hombre llegó a Guatemala como deportado y las autoridades al identificarlo validaron que tenía una orden de captura.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Esdras "N", de 23 años, luego de ingresara al país como deportado, proveniente de Estados Unidos.
El sindicado tenía una orden de aprehensión por violación con agravación de la pena y era requerido por un juzgado del departamento de Guatemala.
Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) fueron quienes capturaron a este individuo en las oficinas de Migración en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), este lunes 2 de febrero.
Posteriormente, fue trasladado al juzgado correspondiente para que pueda resolver su situación legal.