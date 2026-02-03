El cementerio clandestino que tenía alias "Cartoon" en Villa Nueva (video)

-

En ese cementerio clandestino fueron localizados los payasitos "Chispita" y "Charquito", en 2022.

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala desarrollan operativos en el asentamiento Luz de Cristo, Villalobos, zona 12 de Villa Nueva.

En ese lugar, el reo que se fugó de Fraijanes II y que fue recapturado el 20 de noviembre de 2025, Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias "Cartoon", de la clica "Crazy Gángster" de la banda terrorista denominada Barrio 18, tenía un cementerio clandestino, según indicaron las autoridades.

Siendo esa misma ubicación, donde fueron localizados el 30 de junio de 2022, los cuerpos sin vida de Joselin Paola Chacón Lobo y Nelson Estiven Villatoro Escobar, quienes laboraban como payasitos.

Alias "Cartoon" fue recapturado en la aldea Las Anonas, zona 2 de San José Pinula, tras haberse fugado junto con otros 19 reos de Fraijanes II. (Foto: archivo)

Acciones criminales

Las víctimas de alias "Cartoon" eran torturadas, estranguladas y ejecutadas para ser enterradas en dicho cementerio clandestino, aseguró la PNC.

Las acciones criminales que se desarrollaban en las profundidades del barranco de ese asentamiento eran grabadas por los miembros de dicha organización delictiva y luego eran enviadas a los líderes pandilleros que se encontraban dentro de las prisiones, agregaron las autoridades.

El motivo de estas acciones era para "corregir" a los integrantes de la clica "Crazy Gángster", o bien, a manera de iniciar para los nuevos miembros de la organización criminal.

De momento, los elementos policiales y del Ejército continúan con los operativos en el sector con la finalidad de tener seguridad para los vecinos, señaló la PNC.