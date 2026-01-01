Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Capturan a hombre que conducía sin licencia un vehículo robado

  • Por Geber Osorio
01 de enero de 2026, 17:55
Ciudad de Guatemala
El automóvil fue robado el pasado 7 de diciembre en la zona 8 de Mixco. (Foto: PNC)

El automóvil fue robado el pasado 7 de diciembre en la zona 8 de Mixco. (Foto: PNC)

El automóvil fue robado en un comercio ubicado en San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

OTRAS NOTICIAS: Capturan a cuatro primos acusados de asesinar a un adolescente en Nochevieja

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este jueves 1 de enero a Ángel "N", de 19 años, en la 24 avenida y 13 calle del barrio San Antonio, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala.

A este joven se le acusa de conducir el automóvil con las placas de circulación P-726GVG, modelo 2006, marca Honda, el cual tiene reporte de robo.

El detenido fue identificado como Ángel "N", de 19 años. (Foto: PNC)
El detenido fue identificado como Ángel "N", de 19 años. (Foto: PNC)

Dicho automotor habría sido robado el 7 de diciembre en un centro comercial ubicado en San Cristóbal, en la zona 8 de Mixco, según señaló la PNC.

Además, el ahora aprehendido no portaba licencia de conducir ni la tarjeta de circulación respectiva.

La PNC trasladó al capturado al juzgado correspondiente para resolver su situación legal.

El automóvil tiene reporte de robo del pasado 7 de diciembre. (Foto: PNC)
El automóvil tiene reporte de robo del pasado 7 de diciembre. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar