Capturan a hombre que conducía sin licencia un vehículo robado

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este jueves 1 de enero a Ángel "N", de 19 años, en la 24 avenida y 13 calle del barrio San Antonio, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala.

A este joven se le acusa de conducir el automóvil con las placas de circulación P-726GVG, modelo 2006, marca Honda, el cual tiene reporte de robo.

El detenido fue identificado como Ángel "N", de 19 años. (Foto: PNC)

Dicho automotor habría sido robado el 7 de diciembre en un centro comercial ubicado en San Cristóbal, en la zona 8 de Mixco, según señaló la PNC.

Además, el ahora aprehendido no portaba licencia de conducir ni la tarjeta de circulación respectiva.

La PNC trasladó al capturado al juzgado correspondiente para resolver su situación legal.

El automóvil tiene reporte de robo del pasado 7 de diciembre. (Foto: PNC)