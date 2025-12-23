Capturan a más involucrados en el asesinato de Sharon Rodríguez

-

Siete personas más fueron capturadas vinculadas al asesinato de Sharon Rodríguez, ocurrido el 3 de mayo en la zona 10 capitalina.

Por el asesinato de Sharon Rodríguez, siete personas más fueron capturadas, acusadas de asesinato, homicidio en grado de tentativa, exacciones intimidatorias, asociación ilícita y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

Se trata de Adrián H., Jaqueline S., Marianita A., María D., Luis G., Karla C. y Moisés M., integrantes de la clica Solo para Locos del Barrio 18.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio informó que estos fueron ligados a proceso penal luego de comparecer a audiencia de primera declaración en un juzgado de turno.

Según la investigación, Adrian H, fue quien disparó en contra de la víctima el pasado 3 de mayo cuando esta salía de un club nocturno en la zona 10 capitalina. Mientras que el resto, habría participado en la planificación del asesinato.

"Como resultado de las diligencias realizadas por la fiscalía, en coordinación con investigadores del Departamento contra el Delito de Femicidio y analistas de la Unidad de Análisis de Video Digital de la DEIC, se logró establecer la participación de los sindicados en el hecho investigado", dijo la Fiscalía.

(Foto: Bomberos Municipales)

Peligrosa banda

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los procesados son miembros de una clica del Barrio 18, se dedican a delinquir a favor de la organización criminal. No solo se les atribuye el asesinato de Sharon Rodríguez, sino que también otros hechos.

"Se concertaron previamente para la ejecución de hechos ilícitos en beneficio de la organización criminal, dando muerte a personas que consideraban contrarias a sus intereses, realizando exigencias dinerarias a diversos comercios y dedicándose a la venta y fomento del uso indebido de drogas. La investigación estableció que esta estructura criminal operaba en los municipios de Fraijanes, Guatemala, y Masagua, Escuintla", concluyó la Fiscalía.

En el caso de Sharon, el ataque fue directo y se cree que fue un ajuste de cuentas.