Buscado por EEUU: El mexicano que fue detenido en zona 10 este viernes

Erick Medina era uno de los líderes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas con sede en México, indicaron las autoridades.

Erick Neftalí Medina García, de 34 años, de nacionalidad mexicana, fue capturado este viernes 30 de enero en la avenida Reforma y 15 calle de la zona 10, en la ciudad de Guatemala.

El Ministerio Público (MP) coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC) la aprehensión de Medina García, quien es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

El sindicado tenía orden de captura con fines de extradición por los delitos de conspiración para importar a EE. UU. al menos 5 kilogramos de cocaína.

De igual manera, conspiración para fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir dicha droga, con el conocimiento y la causa razonable para creer que dicha sustancia sería introducida ilegalmente a territorio estadounidense.

Líder de organización criminal

De acuerdo con la investigación desarrollada por autoridades encargadas del cumplimiento de la ley, se identificó una organización dedicada al tráfico de drogas con sede en México, la cual, desde al menos el año 2025, habría conspirado para trasladar grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos, señaló el MP.

La estructura criminal controlaba pistas de aterrizaje en territorio mexicano, utilizadas para recibir cargamentos de cocaína provenientes de Colombia y otros países, los cuales posteriormente eran redistribuidos hacia los Estados Unidos y otros destinos, afirmaron las autoridades.

Según las investigaciones, Medina García fungía como uno de los líderes de la organización criminal, siendo responsable de la protección de los cargamentos de cocaína y de coordinar su traslado a través de México con destino final en los Estados Unidos.

De momento, el capturado con fines de extradición fue trasladado a la Torre de Tribunales.