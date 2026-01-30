Esto fue lo que hallaron durante la recaptura del octavo reo fugado de Fraijanes II

-

Carlos Agustín Reyes Popol, alias "Bufón" o "Jocker", fue localizado en una aldea en ruta a San Pedro Ayampuc.

La tarde de este viernes 30 de enero se confirmó la recaptura de Carlos Agustín Reyes Popol, alias "Bufón" o "Jocker", uno de los 20 reos fugados de Fraijanes II.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que este pandillero y terrorista del Barrio 18 se encontraba en la aldea El Chan, colonia Las Maravillas, ruta a San Pedro Ayampuc.

Carlos Agustín Reyes Popol, alias “Bufón” es un terrorista del Barrio 18. (Foto: PNC)

Además, durante el operativo realizado por las autoridades, se incautaron fusiles, pistolas, municiones y un chaleco antibalas.

Posteriormente, fue llevado a Torre de Tribunales bajo una fuerte custodia policial. Además, se capturó a un cómplice que se encontraba con alias "Bufón", quien aún no ha sido identificado, informó César Mateo, portavoz de la PNC.

Durante la recaptura de alias "Bufón" se incautaron armas de fuego, municiones y un chaleco antibalas. (Foto: PNC)

Octavo reo fugado recapturado

Reyes Popol es uno de los reos que se habían fugado el año pasado de la cárcel Fraijanes II y es el octavo localizado por las autoridades, entre ellos se encuentra Edwin Roberto González Ortega, alias "Psyco", quien fue hallado muerto el pasado 4 de enero.

Por lo tanto, son 12 los reos que aún siguen prófugos de la justicia, quienes son buscados por las autoridades.