Capturan a mujer que escandalizaba en la vía pública con un arma

La mujer amenazaba con un arma de fuego a vecinos del sector con un arma ilegal.
TE PUEDE INTERESAR: Accidente de tránsito deja camión volcado y carro destruido (videos)
Gladis "N", de 25 años, fue capturada por agentes de la Policía Nacional Civil luego de protagonizar un escándalo en la vía pública mientras portaba un arma de fuego en la colonia Sonoro, en Sanarate, El Progreso.
La aprehensión se realizó en flagrancia, cuando la mujer presuntamente amenazaba a vecinos del sector.
De acuerdo con el informe policial, al percatarse de la presencia de los agentes, la capturada intentó darse a la fuga, pero fue neutralizada en el lugar.
Durante la intervención, los policías le incautaron un arma calibre 9 milímetros, un cargador y ocho municiones, sin contar con la documentación correspondiente emitida por la DIGECAM.
La mujer fue puesta a disposición de la justicia para resolver su situación legal.