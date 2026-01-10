Versión Impresa
Capturan a mujer que escandalizaba en la vía pública con un arma

  • Por Susana Manai
10 de enero de 2026, 15:45
Una mujer fue capturada luego de protagonizar un escándalo en la vía pública. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

La mujer amenazaba con un arma de fuego a vecinos del sector con un arma ilegal.

Gladis "N", de 25 años, fue capturada por agentes de la Policía Nacional Civil luego de protagonizar un escándalo en la vía pública mientras portaba un arma de fuego en la colonia Sonoro, en Sanarate, El Progreso.

La aprehensión se realizó en flagrancia, cuando la mujer presuntamente amenazaba a vecinos del sector.

La mujer al percatarse de la presencia policial intentó darse a la fuga. (Foto: PNC)
De acuerdo con el informe policial, al percatarse de la presencia de los agentes, la capturada intentó darse a la fuga, pero fue neutralizada en el lugar.

Durante la intervención, los policías le incautaron un arma calibre 9 milímetros, un cargador y ocho municiones, sin contar con la documentación correspondiente emitida por la DIGECAM.

Según el informe policial el arma no presentaba la documentación respectiva. (Foto: PNC)
La mujer fue puesta a disposición de la justicia para resolver su situación legal. 

