Detienen a mujer señalada de captar a niños y adolescentes mediante redes sociales

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Cuando una persona adulta contacta a menores por redes sociales con fines sexuales y delictivos se le conoce como grooming.

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El Ministerio Público (MP)informó que el viernes 31 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, se logró la captura de una mujer por el delito de seducción de niñas, niños y adolescentes por el uso de las tecnologías de información.

Su captura se realizó en el municipio de San Mateo, Quetzaltenango, tras arrojar las líneas de investigación que la mujer usaba las redes sociales para engañar y ganarse la confianza de sus víctimas, quienes eran menores de edad.

Ante su detección, se incautó dispositivos electrónicos con los que operaba y se identifico a la mujer como Yaneth F.

(Foto vía: MP)

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informa que el grooming es una práctica en la que adultos fingen ser niños o adolescentes para ganarse la confianza de menores de edad a través de internet.

Por ello, hacen un llamado a los padres de familia a supervisar el uso de redes sociales en menores de edad y, en caso de conocer información que vulnere los derechos de cualquier niño, reportarla al llamando al 1584.

El grooming existe: adultos que fingen ser niños para ganarse su confianza. Vigila sus conexiones digitales.

Denuncia vulneración de derechos de niñez y adolescencia al 1584.#ConectaConEllos #PGN pic.twitter.com/JRILYLECxm — PGN Guatemala (@PGNguatemala) July 29, 2026

OTROS CASOS

También en el Quetzaltenango, fue realizó un allanamiento en un hotel, en donde se capturó a tres hombres por delitos asociados a la pornografía infantil.

Su identidad fue revelada como Víctor C. y Esvin O, que son acusados del delito de promoción y facilitación de la prostitución en agravio al vincularse hechos contra dos menores.

El tercero fue identificado como Edwin S., quien enfrenta cargos por el delito de remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Ya que las autoridades señalaron que tenía material pornográfico de niños.