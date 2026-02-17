Versión Impresa
Mujeres pretendían ingresar al país con más de $50 mil en mercadería sin declarar

  • Por Geber Osorio
17 de febrero de 2026, 13:02
Ciudad de Guatemala
La mercadería sin declarar localizada en los equipajes fue incautada por las autoridades. (Foto: MP)

Las detenidas arribaron al Aeropuerto Internacional La Aurora con varias joyas en sus equipajes.

Dos mujeres fueron capturadas en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando arribaron al país con mercadería sin declarar, según informó el Ministerio Público (MP).

Una de las detenidas fue identificada como Dorys B., quien ingresó al país portando en su equipaje producto valorado en aproximadamente $26,998.49 dólares estadounidenses, indicaron las autoridades.

Las autoridades revisaron los equipajes de las detenidas en los que se les encontró la mercadería sin declarar. (Foto: MP)
En el segundo procedimiento, el personal fiscal coordinó la captura de Marlen O., también por ingresar al país mercadería sin declarar, la cual fue valorada en $23,924.64 dólares.

Las detenidas fueron identificadas como Dorys B. y Marlen O. (Foto: MP)
Ambas mujeres viajaban en un vuelo procedente de Washington, el cual hizo escala en El Salvador antes de arribar a Guatemala, según el MP.

Las aprehensiones fueron coordinadas por la Unidad Especial contra Delitos Cometidos en Aeropuertos y Aeródromos.

Los productos que fueron encontrados sin declarar son joyas valoradas en dólares. (Foto: MP)
Por lo tanto, las sindicadas fueron puestas a disposición del juzgado competente, que deberá resolver su situación legal.

Las autoridades realizaron los procedimientos en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora. (Foto: MP)
