Capturan a extranjera y localizan droga durante allanamiento

La ahora detenida es esposa de un reo que guarda prisión en Quetzaltenango.

Marjorie Rosa López Reyes, de 48 años, alias la "Nica", de nacionalidad nicaragüense, fue detenida durante un allanamiento efectuado por agentes de la División de Información Policial (DIP) de la Policía Nacional Civil (PNC).

La captura se ejecutó en un inmueble ubicado en residenciales Las Palmas, zona 2 de Retalhuleu.

La mujer es esposa de un reo que guarda prisión en la Granja Cantel, de Quetzaltenango, por múltiples delitos y al momento de la aprehensión estaba acompañada de un adolescente de 17 años que fue conducido a un juzgado especializado.

En la vivienda se localizaron varias bolsas de crack con un peso aproximado de una libra, un colmillo de cocaína, una balanza digital, Q6 mil 121, seis teléfonos celulares, tres computadoras portátiles, una tablet, un DVR, tres memorias USB, cuatro Micro SD y otros objetos.

Allanamiento por investigadores de la DIP en coordinación con la Fiscalía Distrital de Retalhuleu, en un inmueble en residénciales Las Palmas, zona 2 de ese municipio fue detenida Marjorie Rosa López Reyes, de 48 años pic.twitter.com/abLZFtIwbE — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 17, 2025

Investigan

López Reyes es propietaria del negocio Copa Cabana y del punto de distribución de droga al menudeo que operaba junto a un local de comida rápida en la zona, dio a conocer la PNC.

Las autoridades continúan con las investigaciones para desarticular la red de distribución de drogas y determinar si existen más implicados.