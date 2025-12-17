-

Los Taxistas del Viejo quedaron ligados a proceso penal por varios delitos. Se les atribuye el asesinato de un hombre, el intento de asesinato de otro y conspirar para asesinar al alcalde de San Pedro Necta, Huehuetenango.

La audiencia de primera declaración en contra de los integrantes de "Los Taxistas del Viejo" duró varias horas y concluyó el 16 de diciembre por la noche.

Luego de escuchar la imputación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y que se presentaran indicios, entre estos audios y declaraciones testimoniales, el juez Guillermo Luna resolvió ligarlos a proceso penal por varios delitos entre estos, asesinato, asociación ilícita, conspiración para cometer asesinato.

Lo anterior surgió debido a por los supuestos hechos cometidos: el intento de asesinato al alcalde de San Pedro Necta, Huehuetenango, así como el asesinato de un vendedor de ceviche en San José Pinula y el atentado en contra de un maestro, también en San José Pinula.

Los acusados

Wiliam Roberto Florián Tuch

Esteban González Castro

Jordy Edin Enrique Canales Rivas

Edvin Emiliano Alonzo Solís

Eugenio Rigoberto Coy Can

Noe Amilcar González

Pedro An Beb

Cristofer Alexander An Ramírez

Aunque la estructura está integrada por al menos 20 personas, en esta audiencia participaron ocho, seis más ya están en prisión por otros hechos, mientras, cuatro integrantes, incluido el líder de la estructura está libre.

El juez también resolvió dar un plazo de dos meses de investigación y programó audiencia de etapa intermedia para el 3 de marzo de 2026.

Los Taxistas del Viejo quedaron ligados a proceso penal. (Foto: Wilder López/Soy502)

Intentaron asesinar a alcalde

Entre los hechos que les imputa el Ministerio Público está el intento de asesinato en contra de un alcalde, en la audiencia se reveló que la estructura quería asesinar a Rony Galicia Herrera, jefe edil de San Pedro Necta Huehuetenango.

De acuerdo con la investigación, los sicarios estuvieron siguiendo al alcalde varios días, en los que estuvo de visita por la capital, entre octubre y noviembre de este año, de hecho intentaron asesinarlo cinco veces, pero no lo lograron.

Según lo detallado en la audiencia, la estructura estuvo vigilando al alcalde por varios días, siempre por órdenes del líder: Julio Valentín Monroy López.

Uno de los días en que intentaron matar al alcalde fue el 21 de octubre pasado, cuando este se encontraba en una reunión en el Congreso de la República. Los sicarios lo tenían vigilado y quería atentar en su contra al salir del Palacio Legislativo, pero se retiraron de zona 1 al notar presencia policial.

"El día 6 de noviembre, a las 22:00 horas se conciertan y se encuentran siguiendo un vehículo color azul, donde está el objetivo, una persona de sexo masculino, le quieren dar muerte, logran establecer que el mismo ingresó al hotel Holiday Inn en la zona 10, acciones que realizan bajo la instrucción de "El Viejo", por razones ajenas a su voluntad no logran el objetivo trazado", leyó el agente fiscal.

Pero ese no fue el único día, pues al día siguiente lo volvieron a intentar.

"El día 7 de noviembre vuelven a intentarlo. Se conciertan varios de ellos, para darle seguimiento a la camioneta que llevan días siguiendo, toda vez que tienen como objeto atentar en contra de la persona que se conduce en ese vehículo, por causas ajenas no logran ejecutar", dijo el agente fiscal en la imputación.

Luego el MP imputó que también intentaron asesinarlo el 17 y 18 de noviembre.

"Por lo que vuelven a intentarlo el 17 de noviembre, siendo aproximadamente las 15:00 horas, ubicados en diferentes lugares de la ciudad de Guatemala, con el objeto de darle seguimiento a la víctima, por factores externos no logran ejecutarlo. El 18 de noviembre, siendo aproximadamente las 8:30 horas se conciertan y tenían conocimiento que saldrían de un hotel de la zona 1, pero no logran darle muerte", detalló.

Alcalde de San Pedro Necta. (Foto: redes sociales)

La investigación en contra de esta peligrosa banda inició luego de un robo violento a un camión de valores el 1 de septiembre pasado en El Rodeo San Marcos. En ese hecho, fueron asesinadas cuatro personas. Sin embargo, estos hechos serán imputados en otra audiencia que se desarrollará en el Juzgado de San Marcos.