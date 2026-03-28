Capturan a nueve hombres señalados de agresiones contra mujeres

Las detenciones se llevaron a cabo durante allanamientos efectuados en cinco departamentos del país.
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El Ministerio Público (MP) informó que fueron capturados nueve hombres durante 20 allanamientos realizados en distintos puntos del país, en acciones estratégicas para la investigación y persecución de delitos contra la mujer.
Las diligencias fueron coordinadas por la Fiscalía de la Mujer, con acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) en los departamentos de San Marcos, El Progreso, Quetzaltenango, Huehuetenango e Izabal.
Los capturados
Las aprehensiones se ejecutaron por distintos delitos y los detenidos fueron identificados de la siguiente manera:
- Edionil G. y Élfido M., por el delito de violación.
- Ovidio G., por violación en grado de tentativa con agravación de la pena.
- Romilio O., por violación a la intimidad sexual.
- Erick D. L., Gabino M., César H. y Elmer H., por violencia contra la mujer en su manifestación física.
- Ottoniel M., por violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado.
También, se logró la localización y secuestro de indicios, así como la incautación de armas de fuego, entre estas, escopetas y rifles, según indicaron las autoridades.
Asimismo, se efectuó la documentación de escenas criminales en inmuebles cerrados, "fortaleciendo los procesos de investigación en curso", agregó el MP.