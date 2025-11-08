Fuga de Fraijanes II: Capturan a otro guardia del Sistema Penitenciario este sábado

-

La PNC confirmó la captura del guardia Penitenciario número 25 que podría estar implicado en la fuga de los 20 reos del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Luis "N", de 39 años, en la aldea Tulumaje, en el municipio de San Agustín Acasaguastlán, en El Progreso.

El ahora detenido es un guardia del Sistema Penitenciario (SP), quien es acusado por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y procuración a la impunidad o evasión.

Esta acción de dio debido a la solicitud de un juzgado de Guatemala, de fecha del 24 de octubre, según indicaron las autoridades.

Con esta captura, se suman un total de 25 guardias del SP que han sido detenidos por su supuesta implicación en la evasión de los 20 reos del Barrio 18 que se fugaron de la cárcel de máxima seguridad, Fraijanes II.

El guardia de seguridad capturado fue identificado como Luis "N". (Foto: PNC)

Declaración de 24 guardias

El juzgado tercero, a cargo del juez Julio César Vásquez Xol, continuó con la audiencia de primera declaración en contra de 24 guardias del SP, el 5 de noviembre.

Algunos de ellos decidieron dar su versión de los hechos por la fuga de los 20 pandilleros y declararon frente al juez. Sin embargo, la audiencia se realizó a puerta cerrada, porque aún está bajo reserva.

Los otros guardias de seguridad capturados ya han dado su versión en audiencia de primera declaración. (Foto: Archivo/Soy502)

La fuga masiva

El 12 de octubre, autoridades del SP confirmaron la fuga de los 20 pandilleros del Barrio 18, quienes estaban recluidos en la cárcel de Fraijanes II.

El Ministerio Público informó que la principal hipótesis es que lograron evadir la prisión con la ayuda de empleados y funcionarios del Sistema Penitenciario.

Solo cuatro de los 20 pandilleros fugados han sido recapturados.

De momento solo cuatro reos han sido recapturados. (Foto: PNC)

