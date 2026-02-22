Capturan a "Pantera" requerido en extradición por EE.UU.

Un hombre fue capturado en Quetzaltenango con fines de extradición por delitos relacionados con el narcotráfico.
El Ministerio de Gobernación confirmó la captura de Víctor Manuel Pérez, alias "Pantera o Cholo Bota", en la zona 10 de Quetzaltenango.
El hombre tenía orden de captura para fines de extradición ya que un Tribunal de Estados Unidos lo requiere por su presunta vinculación en delitos relacionados con el narcotráfico.
De acuerdo con la acusación preliminar, "Pantera" traficó y almacenó drogas.
Al momento de su captura, era custodiado por un grupo de personas armadas.