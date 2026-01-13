Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Capturan a la pareja de alias "Smoking” uno de los reos fugados de Fraijanes II

  • Por Reychel Méndez
13 de enero de 2026, 12:38
La mujer tenía&nbsp;4 órdenes de captura por 6 delitos. (Foto Ilustrativa: Freepik)

La mujer tenía 4 órdenes de captura por 6 delitos. (Foto Ilustrativa: Freepik)

La captura de la conviviente del reo corresponde a diligencias en seguimiento a la búsqueda de los fugados.

OTRAS NOTICIAS: Consuelo Porras entre las primeras en votar en elección del CANG

Este martes 13 de enero se logró la captura de Esther Leiva, de 37 años, pareja de Rudy Ortiz, alias "El Smoking" quien se dio a la fuga del centro carcelario Fraijanes II en octubre del 2025.

Investigadores de la DEIC y de la Dirección de Delitos Contra la Vida y fiscales del Ministerio Público allanaron un inmueble ubicado en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco. 

Leiva tenía cuatro órdenes de captura por exacciones intimidatorias, asociación ilícita, uso ilegítimo de documentos de identidad, encubrimiento propio, portación ilegal de armas de fuego y lavado de dinero u otros activos.

Leiva también tenía delitos en su contra y la justicia logró capturarla. (Foto: PNC)
Leiva también tenía delitos en su contra y la justicia logró capturarla. (Foto: PNC)

Alias "Smoking" sigue sin ser capturado por lo que las autoridades siguen ofreciendo Q.150 mil de recompensa por entregarlo o facilitar su ubicación.

Estas diligencias corresponden al proceso de investigación para la búsqueda del resto de reos fugados del barrio 18. Las autoridades recuerdan a la población que si ubica a uno de los delincuentes puede reportarlo de manera confidencial al 110 o 1561.

Rudy Ortiz, alias "Smoking" sigue siendo buscado por la justicia junto a otros 12 reos. (Foto: PNC)
Rudy Ortiz, alias "Smoking" sigue siendo buscado por la justicia junto a otros 12 reos. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar