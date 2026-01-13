Capturan a la pareja de alias "Smoking” uno de los reos fugados de Fraijanes II

La captura de la conviviente del reo corresponde a diligencias en seguimiento a la búsqueda de los fugados.
Este martes 13 de enero se logró la captura de Esther Leiva, de 37 años, pareja de Rudy Ortiz, alias "El Smoking" quien se dio a la fuga del centro carcelario Fraijanes II en octubre del 2025.
Investigadores de la DEIC y de la Dirección de Delitos Contra la Vida y fiscales del Ministerio Público allanaron un inmueble ubicado en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.
Leiva tenía cuatro órdenes de captura por exacciones intimidatorias, asociación ilícita, uso ilegítimo de documentos de identidad, encubrimiento propio, portación ilegal de armas de fuego y lavado de dinero u otros activos.
Alias "Smoking" sigue sin ser capturado por lo que las autoridades siguen ofreciendo Q.150 mil de recompensa por entregarlo o facilitar su ubicación.
Estas diligencias corresponden al proceso de investigación para la búsqueda del resto de reos fugados del barrio 18. Las autoridades recuerdan a la población que si ubica a uno de los delincuentes puede reportarlo de manera confidencial al 110 o 1561.