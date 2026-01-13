Capturan a la pareja de alias "Smoking” uno de los reos fugados de Fraijanes II

Este martes 13 de enero se logró la captura de Esther Leiva, de 37 años, pareja de Rudy Ortiz, alias "El Smoking" quien se dio a la fuga del centro carcelario Fraijanes II en octubre del 2025.

Investigadores de la DEIC y de la Dirección de Delitos Contra la Vida y fiscales del Ministerio Público allanaron un inmueble ubicado en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

Leiva tenía cuatro órdenes de captura por exacciones intimidatorias, asociación ilícita, uso ilegítimo de documentos de identidad, encubrimiento propio, portación ilegal de armas de fuego y lavado de dinero u otros activos.

Leiva también tenía delitos en su contra y la justicia logró capturarla. (Foto: PNC)

Alias "Smoking" sigue sin ser capturado por lo que las autoridades siguen ofreciendo Q.150 mil de recompensa por entregarlo o facilitar su ubicación.

Estas diligencias corresponden al proceso de investigación para la búsqueda del resto de reos fugados del barrio 18. Las autoridades recuerdan a la población que si ubica a uno de los delincuentes puede reportarlo de manera confidencial al 110 o 1561.

Rudy Ortiz, alias "Smoking" sigue siendo buscado por la justicia junto a otros 12 reos. (Foto: PNC)