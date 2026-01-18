Capturan a presunto asaltante en la feria del chicharrón en Mixco

El aprehendido habría robado siete celulares, los cuales le fueron encontrados en una mochila.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado 17 de enero sobre la captura de Carlos "N", de 25 años, en la 6a. avenida y 4a. calle de la zona 1 de Mixco
Luego de un trabajo coordinado entre agentes de la PNC y la Policía Municipal de Mixco, se dio seguimiento a denuncias ciudadanas sobre robos realizados por el ahora detenido.
Con hoja de afeitar cortaba las bolsas de las víctimas y hurtaba sus pertenencias, especialmente celulares de las personas que se encontraban en la feria del chicharrón, aseguraron las autoridades.
El individuo se introducía entre la multitud, y al capturarlo descubrieron que en una mochila llevaba siete celulares, documentos personales, auriculares y dinero en efectivo, según señaló la PNC.
Además, las autoridades indicaron que si alguna persona fue víctima de este sujeto, puede acudir a denunciar en una subestación de la PNC.