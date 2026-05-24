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Capturan a presunto distribuidor de drogas que disparó contra la PNC

  • Con información de Surama Rodas / Colaboradora
23 de mayo de 2026, 19:48
Un operativo policial terminó con disparos y una captura. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Un operativo policial terminó con disparos y una captura. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Un hombre de 25 años terminó capturado luego de que le disparara a agentes policiales.

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Un equipo de investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) fue atacado a balazos por un hombre, cuando desarrollaban un operativo en la calle del cementerio, en la zona 1 de San Lorenzo, Suchitepéquez.

Los uniformados lograron la aprehensión de William Estuardo Pérez López, de 25 años, quien luego de atacarlos trató de huir con pistola en mano, mientras que otros dos cómplices escaparon.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, informó que a esta persona se le incautó una pistola, una tolva, 13 municiones y siete envoltorios de papel con marihuana.

Explicó que el incidente ocurrió cuando Pérez López y otros dos hombres que iban en su carro serían capturados por los agentes, pero al verse descubiertos les dispararon, lo que hizo que los uniformados lo detuvieran.

William Estuardo Pérez López es el presunto responsable de ocasionar un tiroteo. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)
William Estuardo Pérez López es el presunto responsable de ocasionar un tiroteo. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

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