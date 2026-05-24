Capturan a presunto distribuidor de drogas que disparó contra la PNC

Un hombre de 25 años terminó capturado luego de que le disparara a agentes policiales.
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Un equipo de investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) fue atacado a balazos por un hombre, cuando desarrollaban un operativo en la calle del cementerio, en la zona 1 de San Lorenzo, Suchitepéquez.
Los uniformados lograron la aprehensión de William Estuardo Pérez López, de 25 años, quien luego de atacarlos trató de huir con pistola en mano, mientras que otros dos cómplices escaparon.
Jorge Aguilar, vocero de la PNC, informó que a esta persona se le incautó una pistola, una tolva, 13 municiones y siete envoltorios de papel con marihuana.
Explicó que el incidente ocurrió cuando Pérez López y otros dos hombres que iban en su carro serían capturados por los agentes, pero al verse descubiertos les dispararon, lo que hizo que los uniformados lo detuvieran.