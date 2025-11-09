Capturan a presunto narcotraficante en Petén que es buscado por EE.UU.

Versión Impresa
  • Por Geber Osorio
08 de noviembre de 2025, 18:46
El presunto narcotraficante es buscado por una corte de Estados Unidos. (Foto ilustrativa: istock)

La Policía Nacional Civil (PNC) logró la captura de Pedro Pablo Oliva Catalán en La Libertad, Petén. Este presunto narcotraficante es extraditable y requerido por la Corte de Texas, en Estados Unidos.

Pedro Pablo Oliva Catalán, de 35 años, fue capturado en el kilómetro 537, en la aldea San Diego, en el municipio La Libertad, en el departamento de Petén.

Dicha detención se llevó a cabo por medio de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Oliva Catalán es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, según indicaron las autoridades.

La captura se realizó en la aldea San Diego, en La Libertad, Petén. (Foto: PNC)
Narcotráfico

Esto debido a su presunta participación en delitos relacionados con la fabricación, distribución y conspiración para traficar cocaína y heroína, con conocimiento e intención de que dichas sustancias fueran ingresadas ilegalmente a los Estados Unidos.

Además, el ahora aprehendido habría sido miembro de una organización de narcotráfico desde 2017 hasta al menos agosto de 2024.

Asimismo habría sido responsable de transportar, dirigir y administrar una porción de las actividades del tráfico de cocaína de la organización en Guatemala y otros países, señaló la PNC.

El extraditable fue identificado como Pedro Pablo Oliva Catalán. (Foto: PNC)
