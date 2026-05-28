EEUU derriba drones lanzados desde Irán que "representaban una amenaza en Ormuz"

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Los ataques a un centro de control iraní habrían sido de manera defensiva, según indicó un funcionario de Estados Unidos.

El ejército estadounidense derribó cuatro drones lanzados desde Irán y atacó un centro de control en la ciudad sureña de Bandar Abás, dijo este miércoles un funcionario estadounidense, que describió las acciones como "puramente defensivas".

"Hoy, las Fuerzas del Comando Central de Estados Unidos derribaron cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en el estrecho de Ormuz", dijo en un comunicado a la AFP el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

"Las fuerzas estadounidenses también atacaron una estación iraní de control terrestre en Bandar Abás que estaba a punto de lanzar un quinto dron", agregó.

| Última hora: "Es oficial: el ejército de EE. UU. acaba de atacar a Irán, 4 drones iraníes fueron destruidos y un sitio militar fue BOMBARDEADO antes de que pudiera lanzar otro"



"Los ataques defensivos están ‘destinados a MANTENER el alto el fuego’ "



"Irán reportó… pic.twitter.com/npo23cheRR — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) May 28, 2026

Los nuevos ataques se producen apenas unos días después de que Estados Unidos atacara varias bases de misiles iraníes y embarcaciones para el tendido de minas en la misma región, en lo que el ejército describió como ataques de "autodefensa".

Esos ataques fueron considerados una puesta a prueba del cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, pero no precipitaron un regreso de las hostilidades a gran escala.

El funcionario estadounidense describió el miércoles las más recientes acciones como "mesuradas, puramente defensivas, y destinadas a mantener el cese al fuego".

*Con información de AFP