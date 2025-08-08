Capturan a presunto responsable del asesinato de dos hermanos en Villa Nueva

-

Según las autoridades el crimen está relacionado a disputas entre pandillas rivales.

Agentes de la Comisaría 14 de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron en la colonia Villa Lobos II, zona 12 de Villa Nueva, a Gustavo Adolfo Suret Ajcuc, de 22 años, alias "Tavo", presunto integrante del Barrio 18, señalado de participar en el asesinato de dos hermanos ocurrido recientemente en el mismo sector.

La aprehensión se realizó en la 52 calle y 3ª avenida, tras obtener información que ubicaba al sospechoso en las cercanías del lugar donde las víctimas fueron halladas sin vida. Testigos lo habrían identificado como uno de los responsables.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Suret Ajcuc estaría implicado en la muerte de Carlos Eduardo y Osman Roberto Juárez Sánchez, de 26 y 32 años, encontrados en el interior de su vivienda en la colonia Villa Lobos III.

Los cuerpos estaban atados de pies y manos y presentaban signos de estrangulamiento.

En el inmueble se localizó un altar a la Santa Muerte, lo que hace presumir que el crimen podría estar relacionado con disputas entre pandillas rivales.

Al momento de su captura, el detenido llevaba consigo Q10,700 en efectivo.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso.

