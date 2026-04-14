Capturan a presunto responsable del ataque que dejó cuatro fallecidos en Jalapa

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También han surgido más detalles acerca del hecho armado presuntamente dirigido contra dos menores.

Una intensa balacera que dejó a cuatro personas fallecidos se registró este lunes 13 de abril en el mercado municipal de Jalapa y horas más tarde se confirmó la captura de uno de los presuntos responsables.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que un sicario fue detenido minutos después del hecho armado, que causó pánico y conmoción entre los comerciantes y vecinos del sector.

Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, indicó que el detenido es un menor de edad y que es uno de los presuntos responsables de cometer los crímenes, por lo que aún se realizan procedimientos legales.

Las autoridades continúan con la investigación de los hechos. (Foto: Francisco Portillo/Colaborador)

El ataque

De manera preliminar, se mencionó que el ataque habría estado dirigido contra de los hermanos Anderson y Dominic Jiménez, de 16 y 14 años, por una presunta rivalidad de maras.

Sin embargo, la balacera provocó que balas perdidas alcanzaran a Aura Corina Nájera Mateo, de 39 años, en estado de gestación, quien se encontraba realizando compras en el mercado.

También, falleció debido a las balas perdidas Víctor Gonzales, de 30 años, quien se dedicaba a vender verduras en el lugar.

Ambos adultos habían sido trasladados hacia la emergencia del Hospital Regional de Jalapa, en donde minutos después murieron debido a la gravedad de las heridas.

Dos menores de edad fallecieron instantáneamente en el lugar tras el ataque. (Foto: Francisco Portillo/Colaborador)

*Con información de Francisco Portillo / Colaborador