Vías alternas tras incidente armado en zona 14

El ataque armado provocó cierres viales en zona 14

Amílcar Montejo, director de comunicaciones de Emetra informó este martes que, tras el hecho armado registrado en la 2ª calle y 8ª avenida de la zona 14 de la Ciudad de Guatemala, se han implementado cierres viales en el perímetro de plaza Las Conchas para facilitar las investigaciones.

Montejo recomendó a los conductores utilizar como vías alternas la 10ª avenida y la Avenida Las Américas para evitar congestionamientos en la zona afectada.

Por el momento, la Policía Nacional Civil (PNC) solicitó que el cierre vial sea mínimo, aunque el Ministerio Público (MP) podría ampliar el cierre dependiendo del desarrollo de las diligencias.

Sobre el ataque armado

Durante la mañana de este martes 12 de agosto ocurrió un ataque armado en la 2ª calle y 8ª avenida de la zona 14 de la Ciudad de Guatemala. El incidente dejó a una persona fallecida.

Bomberos Municipales informaron que la víctima sufrió heridas de bala que le causaron la muerte en el lugar.

Según el reporte de bomberos el ataque armado se originó de una pelea entre conductores. (Foto: Bomberos Municipales)

El cuerpo de la víctima quedó sobre la vía pública y no ha sido identificada. Según testigos, el fallecido podría tratarse de un trabajador de la zona.

Hasta el momento las autoridades ya resguardan la escena mientras avanzan con las investigaciones.

