Identifican a "Los Memas" banda que robaba cisternas de combustible

Robaban camiones cisternas con combustible y la vendían en su propia gasolinera

Durante diligencias de allanamiento se arrestaron a varias personas que presuntamente pertenecen a una estructura criminal que se dedica a robar cisternas de combustible y la distribuían en gasolineras locales.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con la fiscalía, y personal policial uniformado, realizaron varios allanamientos donde se logró la captura de la estructura criminal conocida como "Los Memas".

De acuerdo con las investigaciones, "Los Memas" tenían su centro de operación en Quetzaltenango e interceptaban pipas que transportaban combustible desde la terminal de abastecimiento del Puerto de San José, Escuintla.

El detenido tenía orden de aprehensión desde el 9 de diciembre de 2025. (Foto: PNC)

De acuerdo a la investigación, los detenidos que operaban en el suroccidente del país, seleccionaban sus objetivos interceptando el paso de los transportes pesados, bloqueando la señal de GPS al interceptar a los pilotos, los amenazaban de muerte y los obligaban a trasladarse a puntos específicos donde el combustible era descargado en las cisternas decomisadas.

Luego de realizar el robo, el combustible era distribuido en gasolineras ubicadas en los departamentos de Quetzaltenango y Huehuetenango.

Los dos cabezales con cisternas donde transportaban el combustible robado. (Foto: PNC)

Los detenidos y sus delitos:

Durante los allanamientos realizados en Quetzaltenango, Huehuetenango y Escuintla se capturaron a los presuntos integrantes de "Los Memas"

Adelmar Tiguilá, de 34 años, sindicado de robo agravado, secuestro, asociación ilícita y cohecho activo.

Elida Gómez, de 33 años, señalada de asociación ilícita.

Rolando Pérez, de 38 años, por robo agravado, secuestro y asociación ilícita

Wilson Saquic, de 29 años, por robo agravado y asociación ilícita.

Dilan Saquic, de 22 años, por robo agravado y asociación ilícita.

Alexis Donis, de 30 años, por secuestro, robo agravado y asociación ilícita.

Ottoniel Solís, de 32 años, por robo agravado, secuestro y asociación ilícita. Capturado en Huehuetenango

Capturan a integrantes de "Los Memas" (Foto: PNC)

Además de los dos cabezales decomisados, se incautó dos dispositivos DVR, un CPU y celulares que quedaron bajo resguardo de la fiscalía como indicios para fortalecer la investigación.

Los ahora detenidos eran requeridos por un juzgado de Guatemala desde el 9 de diciembre de 2025.