Capturan a presunto terrorista que pretendía atacar a la PNC en zona 18

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Rony Eduardo Diego Reyes, de 28 años, presunto terrorista del Barrio 18, en la colonia Lomas de Santa Faz, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.

Diego Reyes intentó darse a la fuga portando de manera ilegal una pistola calibre 9mm. con una tolva y cinco municiones, artefactos que le fueron incautados, según indicó la PNC.

El presunto terrorista fue identificado como Rony Eduardo Diego Reyes. (Foto: PNC)

Esta detención se realizó en seguimiento a una alerta e investigación sobre un posible atentado en contra de agentes de la PNC de servicio en la sede policial de dicha colonia, agregaron las autoridades.

Además, esta persona tiene un antecedente por el delito de portación ilegal de arma de fuego en 2024.

Al capturado se le incautó una pistola 9mm. con una tolva y cinco municiones. (Foto: PNC)