¡Múltiple colisión! Accidente deja cinco heridos en Escuintla

Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.
Una múltiple colisión donde estuvieron involucrados dos buses extraurbanos y una camioneta agrícola dejó cinco heridos este lunes 26 de enero.
El accidente ocurrió en el kilómetro 87.5 de la carretera al Pacífico, en jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
Los heridos fueron trasladados al seguro social, entre ellos se encontraban cuatro pasajeros de uno de los buses y el piloto del mismo, según indicaron los socorristas.
De momento se desconoce el motivo que originó el percance vial, en el que los vehículos involucrados obstaculizaron uno de los carriles por varios minutos generando congestionamiento en el sector.