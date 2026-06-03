¡Grabados en video! Capturan a presuntos roba vehículos tras persecución policial

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Una cámara de seguridad grabó el momento en que los delincuentes robaron el vehículo estacionado en cuestión de segundos.

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Dos hombres quedaron grabados en video cuando robaron una motocicleta que se encontraba estacionada en un sector del municipio de San Raymundo, la tarde de este martes 2 de junio.

En las imágenes se observa cuando ambos individuos logran hurtar el vehículo en cuestión de segundos, por lo que el propietario del mismo alertó a la Policía Nacional Civil (PNC).

Agentes policiales realizaron un operativo y tras dar con los ladrones, intentaron detenerlos, pero estos optaron por huir.

GRABADO:



Cámara captó momento en que Individuos se llevaron motocicleta en San Raymundo.



PNC los localizó e interceptó en colonia Arimany, Chinautla. pic.twitter.com/nBnxysX6EA — Vichoguate (@vichoguate) June 3, 2026

Colisionan

Sin embargo, una patrulla de la PNC les cerró el paso y terminaron colisionando en la colonia Arimany, en Chinautla.

Los individuos resultaron heridos y tras ser atendidos por Bomberos Voluntarios, fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios bajo custodia policial.

Agentes policiales detuvieron a los ladrones cuando intentaban huir. (Foto: PNC)

Los detenidos fueron identificados como: Pablo "N", de 28 años, y un adolescente de 17 años.

La motocicleta fue recuperada por las fuerzas de seguridad, quienes también le incautaron a los malhechores una ganzúa con la presuntamente arrancaban los vehículos.