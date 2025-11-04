Capturan a presuntos secuestradores que pedían Q1 millón por liberar a víctima

-

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos presuntos implicados en el secuestro de una persona que fue hallada sin vida.

OTRAS NOTICIAS: Localizan 292 paquetes con droga valorada en Q30 millones en Puerto Quetzal

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este martes a presuntos secuestradores que habían solicitado Q1 millón para liberar a un hombre.

La víctima había sido secuestrada el pasado 28 de octubre cuando salía de un gimnasio en un comercio en Villa Nueva, según indicaron las autoridades.

Una de las detenidas es Antonia María Álvarez Gómez, de 26 años, quien fue sorprendida cuando conducía un vehículo con placas P-299KCD, el cual tiene reporte de haber sido robado el 28 de octubre en Villa Nueva.

Antonia María Álvarez Gómez fue detenida en Jutiapa. (Foto: PNC)

Dicha aprehensión se llevó a cabo en la aldea El Guayabo, en el municipio de Santa Catarina Mita, en el departamento de Jutiapa, por investigadores del Comando Antisecuestros de la PNC.

Otro capturado

En el kilómetro 71, sector de Santa María Ixhuatán, en Santa Rosa, durante un allanamiento capturaron a Rubelio Danilo Marroquín Cruz, 28 años, alias "Yohao y/o Pulga" por el delito de plagio o secuestro y asesinato, ordenado este martes por un juzgado de Villa Nueva.

Rubelio Danilo Marroquín Cruz fue detenido en Santa Rosa. (Foto: PNC)

Según la investigación, dicho vehículo era propiedad de un hombre de 51 años, quien tras haber sido secuestrado, se localizó su cuerpo sin vida en ruta al Atlántico, aseguró la PNC.