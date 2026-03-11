Plan Centinela: Capturan a dos presuntos terroristas durante allanamiento en zona 18

A los detenidos se les incautaron armas de fuego y municiones que poseían dentro del inmueble allanado.
Dos presuntos terroristas fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) durante un allanamiento en la 5a. calle y 9a. avenida de la colonia Maya, en la zona 18 capitalina.
Los detenidos fueron identificados como: Alan "N", de 23 años, alias "Colocho"; y Brayan "N", de 35 años, alias "Pato"; quienes son integrantes de la banda criminal denominada Barrio 18, según indicaron las autoridades.
Además, se les incautaron dos armas de fuego con número de registro borrado, un revólver, una pistola con una tolva y 15 municiones, objetos que fueron hallados por las autoridades dentro del inmueble.
El operativo se llevó a cabo debido a investigaciones en contra de los extorsionistas, como parte del Plan Centinela Metropolitano, señaló la PNC.
Estas diligencias fueron realizadas por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y fiscales del Ministerio Público (MP).