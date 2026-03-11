Hallan celulares, routers y droga durante requisa en cárcel “Canadá”

-

Las autoridades han decomisado los ilícitos durante la requisa en la Granja Canadá.

Fuerzas de seguridad realizan este miércoles 11 de marzo una requisa en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, ubicada en Escuintla, con el objetivo de decomisar ilícitos y de mantener el orden en la instalación.

El operativo fue coordinado por la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario (SP), la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala, según indicaron las autoridades.

(Foto: SP)

Hasta el momento se ha reportado la localización en el interior de esta cárcel de los siguientes objetos: 23 celulares, 9 routers para señales de internet y marihuana, los cuales fueron ingresados de manera ilegal.

Además, las fuerzas de seguridad inspeccionan todas las áreas del penal, en donde también revisan a los reos. "Este operativo se hace en el marco de la Operación Centinela en Escuintla para fortalecer la seguridad pública", señaló el Ministerio de Gobernación.

Las diligencias continúan en desarrollo durante el resto del día, según mencionaron la autoridades.