Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Hombre capturado bajo cinco delitos de abuso contra menores en Mixco

  • Por Susana Manai
12 de septiembre de 2025, 08:14
La investigación confirmó el abuso contra un niño de 6 años que entraba a jugar a su casa. (Foto ilustrativa: istock)

La investigación confirmó el abuso contra un niño de 6 años que entraba a jugar a su casa. (Foto ilustrativa: istock)

El capturado aprovechó la confianza de la madre para abusar del menor. 

TE PUEDE INTERESAR: Padre e hijo capturados por el delito de abuso contra dos menores de edad

Amilcar "N" de 61 fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona 1 de Mixco bajo los delitos de:  

  • Violación en concurso real
  • Agresión sexual
  • Actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad
  • Ingreso a espectáculos
  • Distribución de material pornográfico a personas menores de edad. 

El capturado se aprovecho de la confianza de su vecina para abusar del menor. (Foto: PNC)
El capturado se aprovecho de la confianza de su vecina para abusar del menor. (Foto: PNC)

Investigación

Según la investigación, en 2019 el capturado fue denunciado por la madre un menor de 6 años de edad bajo la sospecha de abuso sexual. 

Los informes detallaron que el hombre se aprovechó de la confianza, de su entonces vecina, para acercarse al menor quien ingresaba a jugar a su casa; donde el niño era expuesto a contenido pornográfico y cuando el menor dormía, el capturado, presuntamente abusaba de él.   

El niño ingresaba a jugar a la casa del hombre y éste lo exponía a material pornográfico. (Foto: PNC)
El niño ingresaba a jugar a la casa del hombre y éste lo exponía a material pornográfico. (Foto: PNC)

Según la PNC los exámenes médicos confirmaron la agresión sexual contra el menor. 

La orden de captura fue girada por un juzgado de Guatemala vinculada a la investigación del caso en 2019. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar