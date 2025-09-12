Hombre capturado bajo cinco delitos de abuso contra menores en Mixco

El capturado aprovechó la confianza de la madre para abusar del menor.
Amilcar "N" de 61 fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona 1 de Mixco bajo los delitos de:
- Violación en concurso real
- Agresión sexual
- Actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad
- Ingreso a espectáculos
- Distribución de material pornográfico a personas menores de edad.
Investigación
Según la investigación, en 2019 el capturado fue denunciado por la madre un menor de 6 años de edad bajo la sospecha de abuso sexual.
Los informes detallaron que el hombre se aprovechó de la confianza, de su entonces vecina, para acercarse al menor quien ingresaba a jugar a su casa; donde el niño era expuesto a contenido pornográfico y cuando el menor dormía, el capturado, presuntamente abusaba de él.
Según la PNC los exámenes médicos confirmaron la agresión sexual contra el menor.
La orden de captura fue girada por un juzgado de Guatemala vinculada a la investigación del caso en 2019.