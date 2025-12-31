Capturan a responsable de arrollar a conductor en Santa Catarina Pinula (video)

-

Un conductor falleció tras un percance vial durante la madrugada del 30 de diciembre en Santa Catarina Pinula.

Un grupo de agentes Jaguares de la Policía Municipal de Santa Catarina Pinula presenció el momento en el que un bus arrolló al conductor de una motocicleta la madrugada del martes.

A través de un video publicado por el alcalde Sebastián Siero, se puede observar el momento en el que vehículo de pasajeros arrolla al motorista, quien queda tendido sobre la cinta asfáltica a inmediaciones de Ocales con dirección hacía la Ciudad de Guatemala.

El responsable continúa con su marcha, pero una patrulla inicia la persecución hasta ser alcanzado en San José Pinula.

El motorista yacía sin vida tras ser arrollado por un conductor. (Foto: PMT Santa Catarina Pinula)

Los agentes municipales lograron la retención del conductor para luego ser entregado a agentes de la Policía Nacional Civil para que responda por el incidente.

Lamentable que pilotos de buses extra urbanos sigan cobrando vidas. Se realizó la detención del piloto que atropelló al motorista en la salida de El Pajón, gracias al trabajo de nuestra Policía Municipal de Seguridad.



Se puso en disposición de la PNC, para su… pic.twitter.com/kTetiNxrG9 — Sebastian Siero (@sebastiansiero) December 30, 2025

Las autoridades municipales piden a la Dirección General de Transportes a regular a los conductores del transporte público para evitar más accidentes de tránsito.