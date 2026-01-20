Capturan a la “Shaki” en zona 9, buscada por el delito extorsión

Alondra Shakira Oxom ya había sido ingresada a la cárcel en una ocasión anterior.
OTRAS NOTICIAS: Se registra caída de ceniza en comunidades por actividad del volcán de Fuego
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Alondra Shakira Oxom Chiguichón, de 29 años, alias "Shaki", en la 4a. avenida y 13 calle, en la zona 9 de la ciudad capitalina.
Alondra Oxom es sindicada por extorsión en forma continuada y requerida por un juzgado del departamento de Guatemala desde el 25 de septiembre del 2025.
La aprehensión se llevó a cabo por medio de la División de Investigación Policial (DIP), según indicaron las autoridades.
Posteriormente, la capturada fue trasladada al juzgado correspondiente para que resuelva su situación legal.
Además, alias "Shaki" registraba un ingreso a la cárcel, ya que fue detenida el año pasado, también por el delito de extorsión, agregó la PNC.