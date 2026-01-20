Versión Impresa
Capturan a la “Shaki” en zona 9, buscada por el delito extorsión

  • Por Geber Osorio
20 de enero de 2026, 17:12
Ciudad de Guatemala
La detenida ya había ingresado a la cárcel en una ocasión por el mismo delito. (Foto ilustrativa: istock)

Alondra Shakira Oxom ya había sido ingresada a la cárcel en una ocasión anterior.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Alondra Shakira Oxom Chiguichón, de 29 años, alias "Shaki", en la 4a. avenida y 13 calle, en la zona 9 de la ciudad capitalina.

Alondra Oxom es sindicada por extorsión en forma continuada y requerida por un juzgado del departamento de Guatemala desde el 25 de septiembre del 2025.

(Foto: PNC)
La aprehensión se llevó a cabo por medio de la División de Investigación Policial (DIP), según indicaron las autoridades.

Posteriormente, la capturada fue trasladada al juzgado correspondiente para que resuelva su situación legal.

(Foto: PNC)
Además, alias "Shaki" registraba un ingreso a la cárcel, ya que fue detenida el año pasado, también por el delito de extorsión, agregó la PNC.

(Foto: PNC)
