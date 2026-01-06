Capturan a sudamericano tras un allanamiento en Huehuetenango

A este extranjero se le incautó droga y un vehículo sin la documentación correspondiente.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este martes 6 de enero a Fabriccio "N", de 23 años, en la zona 2 de Huehuetenango.
Esta aprehensión se registró durante un allanamiento realizado por agentes policiales y fiscales del Ministerio Público (MP) en un inmueble del sector.
El detenido es de nacionalidad peruana y se le acusa de ser un presunto distribuidor de marihuana, según indicaron las autoridades.
Incautaciones
Además, se le localizó una pesa digital y una bolsa conteniendo aproximadamente 1/2 libra de la mencionada droga, agregó la PNC.
También, se encontró un vehículo de dos ruedas de la cual no cuenta con la documentación respectiva, ni placa de circulación, señalaron las autoridades.