Capturan a sudamericano tras un allanamiento en Huehuetenango

  • Por Geber Osorio
06 de enero de 2026, 14:31
El capturado de nacionalidad peruana es un presunto distribuidor de droga. (Foto ilustrativa: istock)

A este extranjero se le incautó droga y un vehículo sin la documentación correspondiente.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este martes 6 de enero a Fabriccio "N", de 23 años, en la zona 2 de Huehuetenango.

Esta aprehensión se registró durante un allanamiento realizado por agentes policiales y fiscales del Ministerio Público (MP) en un inmueble del sector.

El detenido es de nacionalidad peruana y se le acusa de ser un presunto distribuidor de marihuana, según indicaron las autoridades.

El capturado fue identificado como Fabriccio “N”, de nacionalidad peruana. (Foto: PNC)
Incautaciones

Además, se le localizó una pesa digital y una bolsa conteniendo aproximadamente 1/2 libra de la mencionada droga, agregó la PNC.

También, se encontró un vehículo de dos ruedas de la cual no cuenta con la documentación respectiva, ni placa de circulación, señalaron las autoridades.

Se incautó aproximadamente 1/2 libra de marihuana en este allanamiento. (Foto: PNC)
